Alweer verkiezingen in Israël, alweer voor of tegen Netanyahu en alweer zal het voor de Palestijnen weinig verschil maken

De invloed van de religieuze zionisten in een regering-Netanyahu zou wellicht nog duidelijker worden in het beleid tegenover de Palestijnen. De partij scoort goed bij de honderdduizenden Joodse settlers of kolonisten die zich gevestigd hebben op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Terwijl Oost-Jeruzalem door de Israëlische staat geannexeerd is (wat niet erkend wordt door de internationale gemeenschap) vormt de Westelijke Jordaanoever samen met Gaza (theoretisch) de Palestijnse Staat. Niettemin hebben die kolonisten stemrecht in Israël en wegen ze zwaar op de politieke krachtsverhoudingen.

De jongste maanden en weken flakkerde het geweld op de Westbank en in Jeruzalem geregeld op. In dat geweld zijn drie partijen betrokken. Er zijn opnieuw geregeld aanslagen met auto's, mesaanvallen of drive by-shootings door Palestijnen tegen Israëlische militairen of burgers. Daarop volgen dan bijna altijd raids door het Israëlische leger in Palestijnse vluchtelingenkampen of woonwijken, op zoek naar verdachten of gewapende militanten.

Vorige week nog werden bij een raid in Nabloes vijf Palestijnen gedood; ze maakten deel uit van een gewapende groep die zich 'de Leeuwenkuil' noemt. Daarnaast vallen er nog altijd (vaak jonge) Palestijnse slachtoffers wanneer Israëlische soldaten met scherp schieten op demonstranten. Sinds begin dit jaar zijn er tenminste 130 Palestijnen door de Israëlische veiligheidstroepen gedood op de Westbank of in Oost-Jeruzalem. Aan Israëlische kant vielen er 19 doden bij aanslagen.



In die oude bekende geweldspiraal is een derde partij steeds zichtbaarder geworden: kolonisten die geweld gebruiken tegen Palestijnen of tegen activisten die zich solidair verklaarden met de Palestijnen. Stenengooiende jonge mannen associëren we sinds decennia met Palestijnse demonstranten, maar tegenwoordig zijn het vaak jonge Joodse kolonisten die in de heuvels met stenen werpen. Mensenrechtenorganisaties klagen aan dat het leger zelden tussenbeide komt en haast nooit een kolonist-geweldpleger zal arresteren.