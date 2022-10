Basispakket energie voor november en december definitief goedgekeurd: wat was dat nu weer en wat betekent dat voor mij?

Het is opletten bij variabele contracten, zegt hij. "De prijzen zijn nog altijd hoger dan in de zomer. Er is één maand die superduur is, dat is september. Als je dan een variabel contract nieuw hebt afgesloten, dan zit je op die torenhoge prijzen. En dan kan je zeggen, het is misschien wel goed om een kwart van mijn voorschot af te doen. Als dat kan bij je leverancier, want niet overal is dat mogelijk. Als je daarvóór een contract hebt afgesloten, dat is nog goedkoper dan de prijzen van nu. Dan zou ik dat toch niet doen. Ik zou alleen voor nieuwe variabale contracten afgesloten in september nagaan of dat kan."



Leveranciers zijn niet verplicht om hun klanten toe te laten hun voorschot te verlagen, zegt Luc Pauwel nog. "Het kan alle kanten op. Er zijn leveranciers die zeggen dat het in het eerste jaar niet mogelijk is, mogelijk omdat ze nog niet over verbruiksgegevens beschikken, dan willen ze wat afwachten. Sommige beperken de verlaging tot maximaal 10 of 20 procent."