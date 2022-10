Nicci French op Boektopia in Kortrijk en PJ Harvey op November Boekenmaand in Antwerpen: het zijn hoogdagen voor wie graag leest en schrijvers ontmoet

Wat voorafging: bijna 90 jaar lang was er de traditionele Boekenbeurs in Antwerpen, voor de laatste keer in 2019. In 2021 ging organisator Boek.be failliet. Er kwam een alternatief: “LEES! Het Boekenfestival”. Maar een tweede editie is er dit jaar niet, door onenigheid tussen grotere en kleinere uitgevers en boekhandels. Boektopia in Kortrijk was intussen gestart in 2021 met een driedaagse boekenbeurs. Die wordt dit jaar uitgebreid tot negen dagen. Intussen zou er opnieuw "constructief" gepraat worden tussen uitgeverijen en boekhandels over de organisatie van een nieuwe Antwerpse Boekenbeurs in 2023, laat minister van Cultuur Jan Jambon weten.