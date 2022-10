Veel rook bij grote brand in papierverwerkend bedrijf vlakbij Antwerps Sportpaleis

Aan de Schijnpoortweg in Merksem is rond 8.30 uur brand ontstaan bij Smurfit Kappa Recycling Belgium, een recyclagebedrijf van papier. Er is een brand ontstaan in een shredder. Omdat die machine in een hangar staat, was er een rookontwikkelling in die hangar. Er was veel rook, die richting Merksem en Schoten waaide. Alle buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden.