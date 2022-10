Chocoladefabrikant Barry Callebaut verandert recept: meer cacao en de helft minder suiker

In het nieuwe chocoladerecept zal de cacaosmaak meer uitgesproken zijn. "We wilden terugkeren naar de smaak van de natuur. Net zoals vers geplukte appels verschillende smaken hebben, bestaan er ook verschillende types cacaobonen. Maar in de bestaande chocoladeindustrie zorgen bepaalde processen voor een bittere of zure smaak, die men maskeert met suiker. Of met vanille, of allerlei andere ingedriënten. En dan blijft er van die cacaosmaak niet veel meer over. In ons nieuw productieproces zullen die bittere tonen niet meer naar boven komen, maar wel de pure smaak van cacao", legt Smit uit.