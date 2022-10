BEKIJK - Kun jij in jouw woning van het gas af? "De inspecteur" kijkt binnen bij Raisa, Annelies en Els op zoek naar antwoorden

Raisa Limpens woont samen met haar man en kinderen in een deels geïsoleerd huis in Houthalen-Helchteren. "We kozen 5 jaar geleden tijdens de renovatie bewust voor een gasboiler. Was dat een dom idee?"

Energiespecialist bij Energyville-VITO Glenn Reynders vindt van niet. "De installatie is modern, wat betekent dat ze relatief zuinig is. Het is niet de gasboiler die prioriteit moet krijgen. Het huis is al deels geïsoleerd, maar er zijn nog veel kansen om beter te isoleren."