Jeroen Meus maakt docureeks op Eén over rouw en het leven na overlijden van zijn broer

De reeks, die komend voorjaar te zien is op Eén, vertelt in drie afleveringen het parcours van dat eerste jaar zonder Wim, alle "eerste keren zonder" en de zoektocht naar nieuwe inzichten over rouw en verlies. Het is een ode aan het leven, en de dood hoort daarbij. De reeks wordt tegelijk ook een eerbetoon aan zij die er niet meer zijn, in het bijzonder aan zijn broer Wim, expert in gulzig leven en liefde rondstrooien.