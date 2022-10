"De vogel is vrij": Na lang welles-nietesspelletje is overname van Twitter door Elon Musk dan toch rond

Alles leek beklonken tot eind mei plots Musk zijn kar keerde. Na onenigheid over het aantal valse profielen op het platform zette de miljardair de overname plots "on hold". Dat aantal valse profielen is van invloed op de winstgevendheid van Twitter, omdat dergelijke accounts niet reageren op advertenties. In juli verbrak Musk de deal zelfs helemaal.

Het aandeel van Twitter verloor 12 procent in de eerste dagen nadat Musk had verklaard dat hij het bedrijf niet meer wilde overnemen en dus trok het bedrijf naar de rechtbank. Volgens Twitter verstoorde Musk de werking van het bedrijf en vernietigde hij aandeelhouderswaarde door de deal op te blazen. Twitter wilde hem via de rechtbank dwingen het akkoord na te leven.