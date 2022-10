Energieverbruik Gentse cultuursector vorig jaar niet lager dan voor corona: "Hadden forsere daling verwacht"

De bevindingen over VIERNULVIER tonen ook dat een wintersluiting, zoals Kunstencentrum deSingel in Antwerpen eerder aankondigde, het energieverbruik niet helemaal drukt. "Een sluiting, zonder een alternatief aan te bieden voor de artiesten, is niet zinvol want de kosten lopen door", zegt Frederik Sioen van het Gentse Kunstenoverleg. "Met creativiteit kan je zorgen dat ook het culturele leven kan doorgaan, in kleinere en beter geïsoleerde zalen of scholen in de buurt. Het zijn oplossingen die ervoor zorgen dat artiesten niet in de kou blijven staan."