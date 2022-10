Geen nood aan bijkomende elektriciteitscentrales voor winter van 2026-2027

CRM staat voor "capaciteitsremuneratiemechanisme". Dat is een subsidiemechanisme dat door de regering is ingevoerd om vanaf 2025 de bevoorradingszekerheid te verzekeren. Dat gebeurt via een systeem van veilingen. Zo werd vorig jaar beslist om twee gascentrales te gaan bouwen, in Seraing en Les Awirs.

Zo'n veiling gebeurt jaarlijks. Dat is nu ook gebeurd. Wat blijkt? Voor de winter van 2026-2027 moet geen bijkomende centrale worden gebouwd. "Er werd niets gecontracteerd", aldus hoogspanningsbeheerder Elia, die de veilingen organiseert.

Dat komt omdat in die winter van 2026-2027 de twee nieuwe gascentrales draaien en er ook batterijprojecten zullen zijn om elektriciteit in op te slaan. Bovendien zegt de regering dat in die winter ook de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 normaal voor stroom zullen zorgen. Momenteel onderhandelt de regering met uitbater Engie over een verlenging van beide kerncentrales.

Bovendien is er voldoende bestaande capaciteit, verzekert Elia, om aan de vraag te voldoen. Die bestaande capaciteit zal in een veiling 1 jaar op voorhand worden gecontracteerd. "Er is uiteindelijk geen capaciteit geveild omdat de vraagcurve volledig was afgedekt door de verlenging van twee kerncentrales, door het gecontracteerde volume uit de vorige veiling en door bestaande capaciteit die nog niet wenst deel te nemen", aldus de netbeheerder.