Atelier in Gent schildert met verf gemaakt uit oude bakstenen, dakpannen, planten en keukenresten

“We waren verrast dat we zo veel kleuren konden maken. De eerste resultaten van schilderijen met onze verf zijn erg goed gelukt”, zegt Soete. “Ik droom ervan om samen met de buurt dingen te maken”, gaat De Clercq verder. “Dit is nog maar een begin voor mij.” Leontien Allemeersch van De Koer is heel blij met het enthousiasme van de beide vrijwilligers. “Dit idee komt van buurtbewoners en gaat nu verder een eigen leven leiden via de workshops die hier plaatsvinden. Dat is de kern van wat we willen doen.”