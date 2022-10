Ze woonden naast elkaar en spraken elkaar voor het laatst in het concentratiekamp: Hannah Goslar, beste vriendin van Anne Frank, overleden (93)

In de documentaire "Anne Frank remembered" uit 1994 vertelt Hannah Goslar over die laatste ontmoetingen, bij de prikkeldraad van Bergen-Belsen.

"Ik stond daar in de kou, en opeens hoorde ik iemand roepen. Het was Anne. Het was vreselijk, we begonnen te wenen. En ze zei dat ze niemand meer had. (...) Als ze had geweten dat haar vader nog leefde... Na de dood van haar zus had ze gewoon geen hoop meer."

Uiteindelijk zou Anne Frank vlak nadien overlijden. "Dat ik overleefd heb en zij niet is wreed toeval", klonk het bij Hannah.