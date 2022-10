Warmste 28 oktober ooit: "Dit is eigenlijk een hittegolf in de herfst"

"Het is niet de eerste keer dat deze temperaturen opgetekend worden in de herfst", vertelde professor geografie en klimaatexpert Nicole van Lipzig (KU Leuven) in "De ochtend" op Radio 1 over de voorspelling dat het vandaag 23 graden kan worden. "Maar de situatie is echt wel uitzonderlijk. Dit is eigenlijk een hittegolf in de herfst."