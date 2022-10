Inflatie in oktober klimt boven de 12 procent: prijzen van gas en voeding blijven grootste boosdoeners

Het leven is voorbije maand opnieuw flink duurder geworden: de consumptieprijzen liggen gemiddeld 12,27 procent hoger dan in oktober vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Statbel, de statistische dienst van de federale overheidsdienst Economie. Dat is geleden van juni 1975, ruim 47 jaar geleden dus. "De meest schokkende cijfers sinds ik in de indexcommissie zit", zo omschrijft arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) de inflatiecijfers voor oktober in een tweet.