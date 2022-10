CHECK - Ja, in Italië bepaalt overheid wanneer centrale verwarming mag draaien (maar dat is al decennia zo)

In 1993 werd Italië opgedeeld in 6 verschillende zones, naargelang de graaddagen, een maatstaf voor de koude binnen een bepaalde periode. Elke gemeente in het land valt binnen zo'n zone met een eigen regeling rond centrale verwarming. Die schommelt tussen geen beperkingen (de koudste zone F, vooral in berggebieden) tot enkel verwarming tussen december en maart (de warmste zone A, in het zuiden van Sicilië en op enkele eilanden in de Middellandse Zee).