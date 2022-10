Jeugdadvocaten klagen schrijnende toestanden aan door tekort opvangplaatsen in Jeugdhulp

Volgens de advocaten heeft het huidige plaatstekort verregaande gevolgen. "Door een gebrek aan opvang en hulp blijven verontrustende situaties sluimeren, tot de boel vroeg of laat ontploft. En op het moment dat de hulp dan eindelijk kan opstarten, zijn de problemen vaak dermate ontspoord dat meteen meer ingrijpende maatregelen nodig zijn. Als deze jongeren dan eindelijk in een voorziening terecht komen, zorgt dit vaak voor escalerende toestanden. Dit zorgt dan weer voor een extra belasting van de hulpverleners."

"De uitval bij het personeel is groot", gaat het verder in de brief. "Begeleiders die niet afhaken, staan vaak met te weinig voor een groep en draaien vaak dubbele shiften. Investeren in de Jeugdhulp is onontbeerlijk, voor de kinderen en jongeren zelf, maar ook voor de samenleving. Het doel van de jeugdhulp is de meest kwetsbare jongeren en kinderen beschermen, en hen helpen zodat ze als jongvolwassenen hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. De samenleving faalt wanneer kinderen en jongeren in nood niet meer beschermd en geholpen worden op kritieke momenten.”

De open brief heeft alvast reactie gekregen van Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V). “We zijn uitgenodigd voor een overleg volgende maand”, zegt Katrien Steenhaut. “We hopen dat er snel actie wordt ondernomen. In het verleden zijn er al vaak beloftes gedaan, maar in de praktijk gebeurt er niets.” Volgens advocate Jasmien Foré moet er vooral worden geïnvesteerd in de hulpverleners. “Er zijn opgemaakte bedden die leeg blijven omdat ze niet gebruikt kunnen worden door het personeelstekort. Overal zijn er voorzieningen die leegstaan. Maak het beroep van opvoeder aantrekkelijker zodat die lege bedden kunnen worden gebruikt en iedereen op de juiste plek kan terechtkomen."