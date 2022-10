Lezing Filip Dewinter in Antwerpen verloopt niet zonder slag of stoot

"De vrijheid van meningsuiting is het fundament van de democratie", gaat de rector verder. "Activiteiten zoals lezingen, zijn een concrete invulling van de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid kent beperkingen in het strafrecht, maar preventieve censuur is niet mogelijk, want verboden door de Grondwet."

"Studenten kunnen met andere woorden een lezing organiseren, op voorwaarde dat er ook tegensprekelijk debat is. "En dat is zo wanneer er een mogelijkheid is tot vragen stellen", besluit Van Goethem.