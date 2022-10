Vlaams minister van Mobiliteit Peeters: "Openbare verlichting alleen doven als dat verkeersveilig is"

Minister Peeters kreeg naar eigen zeggen al verschillende vragen om de verlichting te doven om energie te besparen. De minister benadrukte gisteren dat ze de lichten langs wegen in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) niet zonder meer wil doven en dat altijd de afweging naar verkeersveiligheid moet gemaakt worden.

"We gaan dus niet zomaar overal alle verlichting uitschakelen", zei Peeters. "Gewestwegen hebben een grote intensiteit en verkeersfunctie. Bovendien komt het gemotoriseerd verkeer vaak in contact met de actieve weggebruikers. Veiligheid primeert altijd. Het principe voor onze gewestwegen is in essentie dezelfde als op autosnelwegen: 'doven waar het kan, verlichten waar het moet'. Niemand wil zijn dochter of zoon langs een afrit op een onverlichte gewestweg laten fietsen of trappen."