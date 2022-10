Meesterwerk van Rubens te koop voor minstens 30 miljoen euro: onbetaalbaar voor Antwerps Rubenshuis 

Het schilderij wordt op minstens 30 miljoen euro geraamd, een van de hoogste bedragen voor een oud meesterwerk. "De kans is groot dat het zelfs nog een stuk duurder is. Maar helaas is dat voor ons of voor eender welk Belgisch museum onbetaalbaar. Wat wij als museum wel kunnen doen is het in bruikleen tonen, zoals we bij de "Moord op de onschuldige kinderen" hebben gedaan, dat Sotheby's in 2002 verkocht voor 50 miljoen. De verzamelaar staat dicht bij het Metropolitan Museum in New York. Wellicht kunnen zij via die weg fondsen werven en het schilderij ooit kopen."