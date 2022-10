Meisje van 16 in levensgevaar na aanrijding op zebrapad in Kortrijk

Het meisje stak rond 15 uur aan de rotonde van de Felix de Bethunelaan en de Weggevoerdenlaan in Kortrijk te voet het zebrapad over, maar werd gegrepen door een auto. Een ambulance en een MUG-team snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Ze brachten haar in kritieke toestand naar het ziekenhuis.

De politie sloot de omgeving van het ongeval af. Dat zorgde tijdens de drukke vrijdagavondspits voor nog extra verkeersdrukte. Een verkeersdeskundige onderzoekt in opdracht van het parket van West-Vlaanderen de precieze omstandigheden van het ongeval. Bij de 55-jarige automobilist zijn geen sporen van alcohol of drugs gevonden.