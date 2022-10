Miljoenen Chinezen weer in coronalockdown

Sinds 24 oktober voerden ongeveer 28 steden nieuwe maatregelen in. Over het hele land zijn er nu ongeveer 200 lokale lockdowns afgekondigd, meldt de BBC. De beslissingen komen er nadat China voor de derde dag op rij 1000 nieuwe besmettingen per dag heeft gemeld.

Wuhan, de stad waar het coronavirus voor het eerst werd ontdekt, zag afgelopen week 20 tot 25 infecties per dag bijkomen. 800.000 mensen moeten daardoor tot zondag binnenblijven. “Als er nu nieuws komt over covid, voelen we ons wat gevoelloos”, vertelt een inwoner aan persbureau Reuters. “We voelen ons steeds meer gevoelloos.”