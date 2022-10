Gedeeltelijke mobilisatie van 300.000 reservisten "is afgelopen", president Poetin bedankt hen voor "plichtsbesef en patriottisme"

300.000 reservisten. Die wilde de Russische president Vladimir Poetin oproepen in het conflict met Oekraïne, zo kondigde hij eind september aan in een televisietoespraak. Volgens Defensieminister Sergei Shoigu is dat aantal nu - één maand later - bereikt. "De taak is volbracht, er zijn geen verdere maatregelen nodig", vertelde hij. Volgens Shoigu zal er in de toekomst gerekend worden op vrijwilligers en professionele soldaten, en komt er geen verdere mobilisatie van de - nog ettelijke miljoenen - reservisten.