Huisarts Mirjam begeleidt mensen in hun levenseinde én is zelf ongeneeslijk ziek: "Je kan je niet voorbereiden op de dood, dat heb ik wel geleerd van mijn patiënten"

Mariska Beckers en haar vader Bart lazen jaren geleden een klein artikel in een krant over Mirjam Willemsen. Een jonge, gedreven huisarts gespecialiseerd is in levenseindezorg, maar zelf ook patiënt. Willemsen heeft al negen jaar kanker, sinds vier jaar weet ze dat die niet te genezen is. "We hebben Mirjam gecontacteerd omdat we vonden dat zij een relevant verhaal heeft. Net omdat zij het perspectief van patiënt en huisarts." Een kopje koffie bij Willemsen thuis, en de zaak was beklonken.