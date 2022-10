RECONSTRUCTIE - Hoe verliep het onderzoek naar de verkrachtingszaak aan de KU Leuven?

Blijft de vraag waarom het parket, net zoals de universiteit, pas nu communiceert. "We zijn daar heel terughoudend in bij dit soort zaken", zegt Schoonjans. "Ten eerste is er nog beroep mogelijk tegen deze uitspraak, dus de man is nog niet definitief veroordeeld. Hij krijgt dus nog het vermoeden van onschuld. En ten tweede, en dat is zo mogelijk nog belangrijker, willen we vermijden dat het slachtoffer het nog moeilijker krijgt omdat haar verhaal bekend wordt in haar omgeving. Dat is hier helaas ook gebeurd. Het slachtoffer had de uitdrukkelijke wens om anoniem te blijven, maar we stellen vast dat er de afgelopen week heel uitvoerig bericht is over haar zaak. En dat is net wat ze niet wilde. We vrezen trouwens dat daardoor de drempel om aangifte te doen weer hoger is geworden."