Vanaf januari tot 60 euro per maand extra voor kinderopvang: "Dit is geen fatsoenlijk beleid"

De kostprijs voor de kinderopvang van baby's en peuters in Vlaanderen wordt gedragen door zowel de Vlaamse overheid als door de ouders. De Vlaamse regering indexeert elk jaar de tarieven die de ouders betalen, dat wil zeggen dat die tarieven mee evolueren met de levensduurte. Dit jaar gaat het om een stijging van 9,86 procent. Net geen 10 procent dus. De nieuwe bedragen gaan in vanaf januari volgend jaar.

In de zogenoemde inkomensgerelateerde crèches hangen de tarieven die je betaalt samen met je inkomen. Verdien je veel, dan betaal je tot 30 euro per dag, het maximumbedrag. Wie in armoede leeft of aan andere bepaalde voorwaarden voldoet, betaalt 5 euro per dag. Voor de hoogste inkomens zal er dus 3 euro per dag bij komen. Heb je voltijds opvang nodig, dan betaal je op die manier tussen de 10 en 60 euro per maand extra. Voor de laagste inkomens komt er 50 eurocent per dag bij. In totaal zullen 100.000 gezinnen vanaf januari met hogere facturen te maken hebben.

Opvallend is dat het deel dat de Vlaamse overheid bijdraagt in de kostprijs van de kinderopvang, niet wordt geïndexeerd. Dat deel wordt gebruikt om werkingskosten van de opvangte betalen, denk aan water, gas, elektriciteit, voeding... Nochtans zijn ook die werkingskosten voor de crèches en onthaalouders fors gestegen.