Econoom Koen Schoors (UGent) verwacht beterschap: "Inflatie is nu extreem hoog, maar is nu al een beetje een overschatting" 

Het leven is de voorbije maand opnieuw flink duurder geworden: de consumptieprijzen liggen gemiddeld 12,27 procent hoger dan in oktober vorig jaar. Een inflatie dus van ruim 12 procent, het hoogste peil in bijna 50 jaar. "Dat is natuurlijk extreem hoog", zegt professor Schoors. "Het heeft heel veel te maken met energieprijzen. Voor een gedeelte zijn die nu al aan het dalen. We verwachten dat dat deel van de inflatie in de toekomst sterk zal dalen."

Inflatiecijfers van ruim 17 procent, zoals Nederland optekent, ziet professor Schoors dan ook niet meteen gebeuren hier. "Volgens mij is de inflatie nu al een beetje een overschatting omdat energiebedrijven nu nog de prijs verhogen terwijl hun kostprijs al aan het verlagen is. De prijzen van nieuwe contracten zijn nog doorgestegen in september, terwijl de gasprijs in oktober heel sterk gedaald is en ook elektriciteitsprijzen zijn aan het dalen. Dus ik denk dat dat stuk van de inflatie langzaam aan uit inflatie zal gaan."