"Mijn auto, mijn vrijheid": waarom circulatie- en mobiliteitsplannen vaak fel protest uitlokken

Het protest in Schaarbeek is niet uniek. Zo was er vijf jaar geleden fel protest tegen de invoering van een ingrijpend circulatieplan in Gent. Vooral lokale handelaars vreesden dat hun omzet zou kelderen omdat de stad volgens hen onbereikbaar dreigde te worden. "Er is te weinig vooraf gebouwd aan een draagvlak", zegt Jos Vermeiren van UNIZO Oost-Vlaanderen. "Het waarom en de noodzaak ervan werd onderbelicht en de impact voor bewoners en ondernemers werd geminimaliseerd, waardoor een vertrouwensbreuk ontstond."

Volgens Vermeiren waren er ook een aantal ongelukkige uitspraken en veel politieke recuperatie, zowel door de meerderheid als door de oppositie. "De communicatie kon met andere woorden stukken beter. Het gevoel leefde heel sterk dat iets van bovenaf dogmatisch werd opgelegd."

Een andere bemoeilijkende factor zijn groepen die zich vooral sinds de coronacrisis via de sociale media organiseren. Voor hen is verkeer een strijdpunt geworden in een strijd tegen "de overheid", zoals bijvoorbeeld de strijd van de boeren in Nederland of die van de Trump-aanhangers tijdens de bestorming van het Capitool in Washington. Daarbij wordt geweld niet geschuwd.