Voorlopig geen proces tegen Sihame El Kaouakibi door vragen om extra onderzoek

Normaal had dat vandaag moeten gebeuren, maar de zaak is voor onbepaalde duur uitgesteld. Zowel de twee verdachten als de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid vragen extra onderzoek. Zij vinden dus dat het werk van de onderzoeksrechter nog niet klaar is. "Het onderzoek is, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, nog niet voltooid", zegt Anne Marie De Clerck, advocate van El Kaouakibi.

De onderzoeksrechter moet die vragen nu bekijken en beslissen of hij erop ingaat. Als hij bepaalde vragen weigert, dan kunnen de partijen nog in beroep gaan bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Gaat de onderzoeksrechter op sommige vragen in, dan moet dat onderzoek uiteraard nog gebeuren. Het is op dit ogenblik dus nog onduidelijk wanneer het onderzoek helemaal afgesloten kan worden.