Leuvense rector spreekt voor het eerst na ophef over verkrachtingszaak: "Drempel om te melden ligt na deze week weer hoger voor slachtoffers"

"Het slachtoffer is deze week opnieuw slachtoffer geworden", vindt de rector van de KU Leuven Luc Sels. En door alle ophef is zo ook de drempel voor nieuwe meldingen voor grensoverschrijdend gedrag weer verhoogd, vindt hij. In "De ochtend" op Radio 1 sprak hij zo voor het eerst over de heisa die was ontstaan over de verkrachtingszaak waarin een professor van de universiteit is veroordeeld. En over de kritiek van Vlaams minister Demir. "Ze heeft mij nooit gecontacteerd, alles is meteen op sociale media gegaan."