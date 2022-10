Ring rond Brussel volledig dicht in Zaventem van vanavond 21 uur tot morgen 12 uur voor afbraak brug

Op de Grote Ring rond Brussel zijn al lang werkzaamheden bezig voor de bouw van een nieuwe brug bij Zaventem-Henneaulaan. De oude brug uit de jaren zeventig van de vorige eeuw moet weg. In de plaats komen twee nieuwe bruggen waar ook meer ruimte is voor fietsers en voetgangers.

De Werkvennootschap, de organisatie die de in opdracht van de Vlaamse overheid instaat voor de aanleg van fietssnelwegen tussen Vlaanderen en Brussel, maar ook voor de toekomstige verbreding van de Ring rond Brussel, heeft in het afgelopen jaar bij Zaventem een nieuwe brug naast de oude gebouwd. Dit weekend gaat die laatste tegen de grond. In de plaats komt dan een tweede nieuwe brug. In de zomer van 2024 moet alles klaar zijn.

Tijdens de afbraak is zowel de Ring rond Brussel als de brug van de Henneaulaan over de snelweg afgesloten voor alle verkeer. Verkeer op de Ring richting Waterloo of Leuven neemt afrit 3 Zaventem-Henneaulaan en rijdt vervolgens voorbij de brug via de Woluwelaan (R22) tot aan de E40, naar de oprit in Kraainem.

Verkeer richting Antwerpen of Gent verlaat de Ring ter hoogte van afrit 3 Zaventem-Henneaulaan om vervolgens voorbij de brug opnieuw de Ring te nemen. Op het kaartje hieronder zie je alle omleidingen, zowel via de Ring als via de lokale wegen.