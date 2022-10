Gilles (15) uit Mechelen bestelt een Rubiks kubus uit de VS en betaalt zich blauw aan invoerrechten: met deze tips van "De inspecteur" kan je dat vermijden

Zit je pakje vast bij Bpost en moet je invoerkosten betalen om eraan te geraken? Maak dan eerst de overweging wat jou het goedkoopst uitkomt. Als de invoerkosten hoger zijn dan de waarde van het product, kan je overwegen om je product gewoon opnieuw te bestellen via een geregistreerde webshop natuurlijk. Je bent dan sowieso minder geld kwijt.

Ontvang je een brief van Bpost over invoerkosten? Check dan altijd of het niet om een poging tot phishing gaat. Dat doe je door de barcode te scannen via de app van Bpost. In die app kun je controleren of de referentie uit de brief overeenkomt met het pakje dat je verwacht.