Russische leger rooft botten van generaal Potjomkin uit zijn graf in Cherson: waarom is hij zo belangrijk voor de Russen?

Grigori Aleksandrovitsj Potjomkin was een generaal die leefde van 1739 tot 1791. "Hij was een imposant figuur en ook de ex-minnaar van tsarina Catharina De Grote", zegt Emmanuel Waegemans, professor-emeritus Slavische studies aan de KU Leuven. Het was Potjomkin die erin slaagde de Krim te veroveren voor Rusland, in 1783. De Krim was toen een vazalstaat van het Ottomaanse Rijk, een vijand van Rusland. Iets wat president Poetin trouwens overdeed in 2014. Potjomkin is ook de stichter van steden als Cherson en Odessa.