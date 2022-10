Mobiliteitsschepenen van Gent en Wervik getuigen over verwijten en bedreigingen na circulatieplan: "'Je zou beter in de Leie rijden, idioot!', kreeg ik te horen"

Ook Bart Pynket, voormalig schepen van mobiliteit in Wervik (Stadslijst), kan meespreken over de uitdagingen die lokaal verkeersbeleid met zich meebrengt. “Gisteren kreeg ik een bericht van mijn dochter. Die had in het nieuws gelezen over de rellen in Schaarbeek en zei, ‘kijk, het kan altijd erger papa!’”.

In april 2021 richtte Pynket verscheidene fietsstraten in Wervik in, en paste hij de circulatie van het verkeer aan op advies van verkeersexperten. Doel was om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar de maatregelen oogstten een storm aan kritiek. “Het heeft me veel slapeloze nachten bezorgd”, aldus Pynket.

Sociale media blijken een katalysator in deze problematiek. “De situatie is gelukkig niet geëscaleerd zoals in Schaarbeek, maar ook in Wervik waren de reacties dramatisch. Ik kreeg persoonlijke verwensingen naar mijn hoofd geslingerd als ‘Je zou beter in de Leie rijden, idioot’. Ook mijn gezin werd regelmatig vermeld. Sociale media zijn een dankbaar platform voor een dergelijke verwijtenstroom.”