Stad Genk kleedt lege nissen op begraafplaatsen in met natuurfotografie en woordkunst

In deze tijd van het jaar zijn veel mensen op begraafplaatsen met een emmer sop en een spons in de weer om het graf of de gedenkplaat van hun dierbare een jaarlijkse schoonmaakbeurt te geven. Wie daarbij op een begraafplaats in Genk langs de muren voor de urnen passeert, is het misschien al opgevallen. Voor ongebruikte nissen, waar vroeger een saai houten plankje hing, hangen nu natuurfoto's of woordkunst over herinneren en troost.