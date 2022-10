Nieuw kunstwerk aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen: een bronzen boom met wortelende takken 

Schepen voor cultuur Nabilla Aid Daout (N-VA) is heel tevreden met de nieuwe sculptuur: "Ik vind het supermooi. Ik had het ontwerp al gezien, maar het is heel mooi om het in het echt te zien." Sinds de opening van het KMSKA in 1890 was de linkersokkel aan de monumentale toegangstrappen leeg gebleven. De kunstenares heeft bewust de kleur en textuur van haar bronzen kunstwerk afgestemd op de andere aanwezige kunstwerken in de omgeving.