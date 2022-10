Ticket voor de trein wordt (fors) duurder: vanaf 1 februari betaal je bijna 9 procent méér

De NMBS ziet zich genoodzaakt de tarieven aan te passen aan de impact van de stijgende inflatie en de energieprijzen. De verhoging is dan ook "geen eenvoudige beslissing". "Met 3.800 treinen per dag is NMBS de grootste elektriciteitsverbruiker van het land. Alleen al volgend jaar stijgt daardoor haar elektriciteitsfactuur met meer dan 200 miljoen euro. ​ Daarnaast is er ook de indexering van de lonen die een grote impact heeft", klinkt het in een persbericht.