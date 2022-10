Chef Bart De Pooter stopt met tweesterrenrestaurant Pastorale in Reet: "30 jaar alles van mezelf gegeven en toe aan iets nieuws"

In de loop der jaren groeide Pastorale uit tot een tweesterrenszaak. "Kwaliteit is voor mij altijd belangrijk geweest. Pastorale was een platform waarin ik mezelf kon uiten, zowel in de keuken als in interieur, ontvangst van klanten, hoe kan je hen lekker eten geven en inspireren. Geleidelijk aan begon ik meer aandacht te besteden aan groenten, bereidingen en sauzen. Zo zijn we gegroeid tot een sterrenzaak, en vrij snel daarna een restaurant met twee sterren. We stellen 11 nationaliteiten tewerk, dat is prachtig omdat zij op hun beurt cultuur en kennis met zich meebrengen. Ik ben een spons geweest in al die jaren."