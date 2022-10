Uitzonderlijk warme temperaturen zorgen voor volle terrassen, onder andere op Oude Markt in Leuven

Vanaf maandag begint de herfstvakantie, wat traditioneel een drukke periode is voor de horeca. "We hopen dat we tijdens de vakantie veel volk naar de Oude Markt kunnen lokken", zegt De Rop, "maar dat is normaal gezien wel het geval. Als dat gecombineerd blijft met het zachte weer, dan kunnen we onze terrassen nog langer benutten, dus we hopen dat het goede weer nog even aanhoudt.”