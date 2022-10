Vandaag krijgt Sint-Truiden een nieuwe burgemeester: "De brokken zijn gelijmd", zegt waarnemend burgemeester Vautmans

Vandaag wordt duidelijk wie de nieuwe burgemeester van Sint-Truiden wordt. Die wordt om 10 uur voorgesteld op het stadhuis in Sint-Truiden. Alle meerderheidspartijen zullen daarbij aanwezig zijn. De kans is groot dat de nieuwe burgemeester Ingrid Kempeers (CD&V) zal zijn. "De neuzen wijzen in dezelfde richting", zegt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans (Open VLD). "Ik hoop dat de rust nu terugkeert."