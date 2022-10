Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert over opvangcrisis in België: "Vol is vol, Europa moet solidair zijn"

Toch is de voorzitter van de Open VLD ervan overtuigd dat ons land al voldoende initiatief neemt. "Als je het Europees bekijkt, nemen we met België al heel wat verantwoordelijkheid op. Vol is vol." Daarom wil Lachaert focussen op het beperken van de instroom, "ons land heeft meer dan voldoende plaatsen. Maar je kan niet aan elf miljoen Belgen vragen om iedereen op te vangen." Lachaert wijst de vinger vooral naar Europa, waar geen rekening wordt gehouden met een rechtvaardige spreiding van de asielinstroom. "In Europa is men niet solidair. Europa respecteert de regels niet. Maar als Europa het niet wilt doen, dan moeten we het samen doen met de landen die wél willen meewerken. Europa moet solidair zijn, of we gaan andere maatregelen moeten nemen."