Zangeres Rihanna eert overleden acteur Chadwick Boseman met eerste single in zes jaar

Zangeres Rihanna brengt voor het eerst in zes jaar tijd een nieuwe solosingle uit. Haar muzikale comeback is een eerbetoon aan de overleden zwarte acteur Chadwick Boseman. “Lift me up” van Rihanna komt uit de soundtrack van de Black Panther-sequel “Wakanda forever”. Die komt volgende maand in de zalen. Chadwick Boseman speelde koning T'Challa in de eerste Black Panther-film. De acteur overleed in 2020 aan darmkanker.