Ziektebriefje voor één dag afgeschaft: wanneer gaat het in en voor wie is het van toepassing?

Een grote bezorgdheid van veel werkgevers is dat het ziekteverzuim gaat toenemen met de nieuwe regels. Voor drie dagen op een jaar verdwijnt de drempel om naar de huisarts te gaan voor een ziektebriefje. Het wordt wel eens smalend "de maandagsziekte" genoemd: werknemers die ziekte zouden veinzen om een extra dagje aan hun weekend te breien.

"We zien effectief een licht overwicht voor kort verzuim op maandag", zegt Vermeir. Of mensen daar misbruik van maken om een verlengd weekend te hebben, is niet duidelijk. "Vrijdag weegt bijvoorbeeld helemaal niet door in de cijfers." Tegelijk zijn er nu al bedrijven waar ze een soepel beleid hebben rond ziektebriefjes. "Daar valt de stijging in afwezigheid wel mee." Het blijft afwachten hoe groot de impact op het ziekteverzuim effectief gaat zijn.

Dat het ziektebriefje voor één dag deels verdwijnt, betekent overigens niet dat er helemaal geen controle meer kan zijn, benadrukte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eerder. De werkgever kan nog altijd vragen dat een werknemer hem belt en de reden voor afwezigheid toelicht.