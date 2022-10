Zwijndrechtse wisselmeerderheid beslist om fusiegesprekken te starten met Beveren en Kruibeke

De fusiegesprekken komen er op initiatief van N-VA, dat eerder dit jaar al mee voor een wisselmeerderheid zorgde om een studie te laten uitvoeren rond de vraag of Zwijndrecht op eigen benen verder zou kunnen. Een eenduidig antwoord kwam daar niet uit: de gemeente heeft heel wat financiële uitdagingen, maar ook eigenheden en troeven. De initiatiefnemers benadrukten donderdagavond vooral dat een start van fusiegesprekken nog geen eindbeslissing is. De Zwijndrechtse bevolking zou bij een positief verloop van de gesprekken ook op een of andere manier worden geraadpleegd voor de eigenlijke fusie.

Zwijndrecht telt iets meer dan 19.000 inwoners. Samen met Beveren (49.000) en Kruibeke (17.000) zou dat een fusiegemeente opleveren van zowat 85.000 inwoners. Beveren en Kruibeke denken trouwens al langer aan een onderlinge fusie. De twee gemeenten ontvouwden in april al plannen in die richting, waarna Kruibeke er een maand later de stekker weer uittrok en naar een andere buurgemeente, Temse, lonkte. Maandagavond zette de gemeenteraad van Kruibeke echter toch het licht op groen voor officiële gesprekken met Beveren én ditmaal ook Zwijndrecht.