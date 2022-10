38 jaar lang zat Maurice Hastings onschuldig in de gevangenis, nu pleit DNA-onderzoek hem vrij: "Ik wil nu gewoon genieten van het leven"

Maar Hastings blijft zijn onschuld uitschreeuwen. Nu - na 38 jaar - bewijst een DNA-test dat ook. Hoe dat kan? Bij de autopsie in 1983 vond de wetsdokter wel een spermastaal, maar DNA-onderzoek was bij lange nog niet wat het vandaag is. Al in 2000 diende Hastings de vraag in om het staal te onderzoeken, een verzoek dat meteen afgewezen werd. Pas in juni dit jaar gebeurde dat toch. De uitkomst kennen we: het was niet zijn DNA dat op het slachtoffer gevonden werd. De echte dader was een gekende crimineel, die al veroordeeld werd voor een gewapende ontvoering van een vrouw. Hij overleed in 2020 in de gevangenis.