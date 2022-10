61 agenten en 30 betogers gewond in Frankrijk bij verboden protestactie tegen de bouw van een enorm waterreservoir

Saint-Soline is het tweede project van in totaal 16 bassins die gebouwd worden door een groep van 400 boeren, met als doel de "wateronttrekking in de zomer met 70 procent te verminderen" in de regio waarin vanwege de droogte nog beperkingen gelden rond de captatie van water. Het collectief 'Bassines Non Merci", dat milieuverenigingen, vakbonden en antikapitalistische groepen verenigt, verzet zich tegen de "inbeslagname van het water bedoeld voor de agro-industrie".