Wie viel nu eigenlijk wie aan? "Ik geloof zelf niet al te veel van de Oekraïense versie, maar ook niet van de Russische", analyseert Jan Balliauw

Feit is dat we weinig zeker weten. "Nog niet alles is duidelijk", zegt ook Ruslandkenner Jan Balliauw. "Ik geloof zelf niet al te veel van de Oekraïense versie. Ook bij een vorige aanval op de Krim, op een luchtmachtbasis, zei Oekraïne in eerste instantie dat het er niets mee te maken had. Daarna gaven ze het toch toe. Maar ik geloof ook de Russische versie niet dat er weinig schade was. Daarvoor was de reactie te hard, namelijk het opzeggen van de graandeal."