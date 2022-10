"Good moaning": Arthur Bostrom, officer Crabtree uit "'Allo 'allo!", brengt bezoek aan Nieuwpoort

“Ik ben hier om een nieuwe Picon te lanceren. Ik kende het drankje niet, maar vernam ondertussen dat het veel gedronken wordt in deze streek en in Noord-Frankrijk”, aldus Bostrom. “De naam Picon de Nouvion verwijst natuurlijk naar het plaatsje waar "'Allo 'allo!" zich afspeelde.”

Crabtree is in de reeks een Engelse undercoveragent die doorgaat voor een gewone Franse politieagent, maar erg gebrekkig "Frans" spreekt. Hij creëert een komisch effect door gewone woorden met andere klinkers uit te spreken.

De reeks "'Allo 'allo!" was in 86 landen op de buis. Vanwaar dat grote succes? “Grote delen van Europa waren bezet door nazi-Duitsland en het lijkt erop dat mensen ervan houden om met sommige van die aspecten te lachen als een soort van genezingsproces. We vonden het zelf zo leuk dat de hele cast permanent met ieder van ons moest lachen.”

Bostrom wandelde ondertussen al eens door Nieuwpoort en dat als agent Crabtree. “Jonge mensen hebben geen idee wie ik ben. Ze denken waarschijnlijk dat ik een echte Fransman ben. De ouderen herkenden me meteen. Ze wuifden naar mij en sommigen waren heel enthousiast.”