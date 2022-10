Einde van een tijdperk in Antwerpen: LGBTQIA+-boekhandel Kartonnen Dozen sluit de deuren

Kartonnen Dozen is een begrip bij de LGBTQIA+-gemeenschap. Mensen vonden er allerlei boeken over het thema en konden er ook hun verhaal kwijt. "Uitbaatster Johanna Pas heeft een lans gebroken voor de representatie van onze community in de literatuur", zegt Heylighen. "Je vond er boeken waarin je jezelf kon herkennen. Ze ondersteunde ook auteurs die rond het thema schreven en heel belangrijk, ze maakte van de winkel een plek waar gelijkgezinden elkaar konden ontmoeten."

De winkel was de opvolger van 't Verschil, de eerste gay boekhandel in de Benelux. Die werd in 1996 opgericht door Bart de Smedt. Johanna Pas was een medewerkster van het eerste uur en nam de zaak over, toen De Smedt er na 20 jaar mee wou stoppen. De boekhandel verhuisde van de binnenstad naar de Zurenborgwijk in Antwerpen en kreeg een nieuwe naam, "Kartonnen dozen", een verwijzing naar de succesvolle roman van Tom Lanoye over zijn jeugd en zijn eerste allesverterende liefde.