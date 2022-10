Top Royal Navy in Verenigd Koninkrijk eist onderzoek na klachten over "weerzinwekkend" gedrag in duikboot

"Ik ben diep verontrust over beschuldigingen van ongepast gedrag in de onderzeeboten", schrijft Sir Ben Key, hoofd van de Britse marine. "Ik wil onze mensen, en iedereen die dit leest, geruststellen dat elke activiteit die niet voldoet aan de hoogste normen die de Koninklijke Marine zichzelf oplegt, volstrekt onaanvaardbaar is en geen getrouwe afspiegeling is van wat het dienstleven zou moeten zijn."



"Deze beschuldigingen zijn weerzinwekkend. Seksueel geweld en intimidatie horen niet thuis bij de Koninklijke Marine en worden niet getolereerd. Ik heb mijn seniorenteam de opdracht gegeven deze beschuldigingen grondig te onderzoeken. Iedereen die schuldig wordt bevonden zal verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden, ongeacht zijn rang of status."