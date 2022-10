Grondwitloof maakt plaats voor saffraan in Brussegem: "150 bloemetjes voor 1 gram"

Door een reportage over het telen van saffraan begon het bij Iris te kriebelen. “Saffraan is een mooie en exotische bloem. En de specerij wordt in heel veel gerechten en bereidingen gebruikt.” Na een opleiding begon Iris te experimenten op de boerderij in Brussegem. “Na enkele jaren staat de productie op punt en kan ik de saffraan commercialiseren.” Al is dat laatste een groot woord.

“Voor één gram saffraan heb je ongeveer een 150 à 170 bloemetjes nodig. Dat is gigantisch veel. Daarom kost een gram bij ons 35 euro. Maar het voordeel is dat je er niet veel van nodig hebt in een gerecht.”